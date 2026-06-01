Кремль ответил Литве про предоставление ВСУ коридора для ударов по России
Заверения Литвы о непредоставлении Вооруженным силам Украины (ВСУ) странами Прибалтики воздушного коридора для удара по территории России должны оценивать Вооруженные силы (ВС) РФ.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Это должны оценивать наши специалисты, они же обладают точными данными. Главное, чтобы специалисты военные это оценивали», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
1 июня в Литве сообщили, что страны Прибалтики не предоставляют ВСУ воздушное пространство для ударов беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по России. На это указала премьер-министр республики Инга Ругинене.