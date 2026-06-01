Путин: Россия подержит в переезде тех, кто разделяет традиционные ценности

Президент Владимир Путин заявил, что власти страны будут поддерживать в переезде в Россию тех, кто разделяет традиционные ценности.

Он обратил внимание на то, что в целом ряде стран фактически пытаются отменить традиционные семейные ценности.

«И мы будем оказывать поддержку тем, кто, столкнувшись с таким давлением, приезжает жить, работать, воспитывать детей именно в Россию. Добро пожаловать», — сказал глава государства на встрече в Кремле с семьями, награждёнными орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что будущее за традиционными ценностями.

В феврале Путин поручил создать рабочую группу по популяризации традиционных ценностей.