Песков: Путин и Пашинян обсудили вопросы в продолжение повестки саммита ЕАЭС

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили вопросы в продолжение повестки саммита ЕАЭС в Астане.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Состоялось обсуждение в продолжение той повестки дня, которая была на высшей комиссии, которая имела место в Астане», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Путин поздравил Пашиняна с днём рождения. По его словам, отношения России и Армении носят дружественный характер.

Пашинян выразил уверенность, что Еревану удастся выстроить новые отношения с Россией на принципах открытости и искренности.