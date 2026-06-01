Песков: Путин и Пашинян обсудили вопросы в продолжение повестки саммита ЕАЭС
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили вопросы в продолжение повестки саммита ЕАЭС в Астане.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Состоялось обсуждение в продолжение той повестки дня, которая была на высшей комиссии, которая имела место в Астане», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Путин поздравил Пашиняна с днём рождения. По его словам, отношения России и Армении носят дружественный характер.
Пашинян выразил уверенность, что Еревану удастся выстроить новые отношения с Россией на принципах открытости и искренности.