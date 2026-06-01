МИД: Россия обсуждает с США вопросы, связанные с Кубой

Россия обсуждает с США вопросы давления на Кубу. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков журналистам 1 июня.

«Тема давления на Кубу со стороны Вашингтона присутствует в наших контактах с американцами», — приводит его слова РИА Новости.

Рябков отметил, что подходы России и США по этому вопросу радикально различаются.

«Мы понимаем всю совокупность обстоятельств, в которых оказалась Куба вследствие противозаконной американской блокады и нарастающего давления, мы не можем в этом плане оставаться безучастными», — сказал замминистра.

Вице‑президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса ранее заявил, что США ведут против Кубы преступную экономическую войну, усиленную включением Острова свободы в список стран, якобы поддерживающих терроризм.