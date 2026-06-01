В России отреагировали на помощь Азербайджана Украине

Генераторы, трансформаторы и кабельная продукция, которые Азербайджан передал Украине во время прошедшей зимы — не военное имущество, и Россия это понимает, отметил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».

«Это право Азербайджана. Они осуществляли поставки невоенного имущества — мы это тоже понимаем», — пояснил депутат.

По его словам, речь не идет о военной помощи, и Россия принимает это во внимание. Однако сам факт поддержки украинской энергосистемы не останется незамеченным и будет приниматься в расчет при выстраивании двусторонних отношений в будущем, заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Азербайджан оказал Украине «существенную помощь» в зиму 2025-2026 годов за счет поставок генераторов, трансформаторов и кабельной продукции.