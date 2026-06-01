Медведев напомнил Пашиняну об «опасной тропинке» Троцкого

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, опубликовав пост в соцсетях ко дню рождения премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сравнил его действия по референдуму о членстве в ЕАЭС с решениями советского военно-политического деятеля Льва Троцкого. Об этом пишет «Российская газета».

Лев Давидович Троцкий (1879-1940) — создатель и главный теоретик Четвёртого интернационала, организатор Красной Армии, публицист, идеолог. В 1926 году начал открыто выступать против сталинской линии.

В ноябре 1927 года был исключен из партии и выслан в Алма-Ату. В 1929 году решением Политбюро был выдворен за пределы СССР. Во время проживания за границей неустанно критиковал политику советского руководства. Жил в Турции, Франции, Норвегии, Мексике. В августе 1940 был зарублен ледорубом.

«Тов. Никол пошёл опасной тропинкой тов. Троцкого. Отвечая на призыв провести референдум о том, в каком интеграционном объединении состоять Армении (ЕАЭС или ЕС), он применил легендарную формулу Льва Давидовича «Ни войны, ни мира, а армию распустить»», — отметил Медведев.

По его словам, позиция премьера очень проста — Армения будет пользоваться всеми льготами ЕАЭС, умело зарабатывая на России и других странах Союза до тех пор, пока не получит приглашение в ЕС. После этого — побежит «вприпрыжку в Европы».

Зампред Совбеза напомнил, что формула Троцкого привела к тяжелым последствиям для страны — правительству пришлось заключить Брестский мир, но на более худших условиях, чем могли быть при других обстоятельствах. Медведев добавил, что и извилистая тропинка Троцкого закончилась для политика «весьма трагично».