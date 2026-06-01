В РФ раскрыли планы Брюсселя по «визовому шантажу» Сербии

Политолог Владимир Оленченко в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о планах властей Сербии отменить безвизовый режим с Россией из-за требований Евросоюза, отметив, что за соответствующими обсуждениями стоит стремление Брюсселя принудительно включить Белград в «общий антироссийский фронт». По мнению эксперта, Еврокомиссия использует перспективу евроинтеграции исключительно как рычаг политического шантажа, лишающий балканскую республику суверенитета.

Ранее глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич сообщил изданию «Известия», что ради вступления в Европейский союз власти Сербии рассматривают возможность отказа от свободного въезда для российских граждан.

Оленченко напомнил, что президент Сербии Александр Вучич всегда занимал твердую позицию по непринятию антироссийских санкций, однако сейчас Еврокомиссия пытается действовать «не мытьем, так катанием», используя визовый вопрос как новый инструмент воздействия:

Давление на Белград оказывается достаточно давно и в самых разных формах. Президент Вучич всегда занимал твердую и ясную позицию о том, что Сербия не будет принимать антироссийские санкции и участвовать в этой политике. Видимо, сейчас в Еврокомиссии решили действовать, если так можно выразиться, не мытьем, так катанием — попробовать продвинуть идею введения визового режима для взаимных поездок граждан. Возможно, Брюссель воодушевило то, что соседняя Черногория уже приняла решение ввести санкционный режим. На этом фоне Еврокомиссии, конечно, хотелось бы добиться аналогичного шага и от сербских властей. Однако в более широком плане мы видим, что Еврокомиссия теряет свое лицо и не имеет реального влияния на процессы внутри России или на российско-украинские отношения. Поэтому им хочется, как говорится, брать заломом — то есть сделать хоть что-нибудь, добиться хотя бы такого символического решения». Владимир Оленченко Политолог-международник

Вместе с тем специалист напомнил о недавнем резонансном высказывании спикера сербского парламента Аны Брнабич, которая заявила, что не назвала бы отношения Сербии и России братскими, а также что у стран нет большого товарооборота. Эксперт отметил, что в сербских властных структурах присутствует явное проевропейское лобби. Однако введение визового режима между Россией и Сербией стало бы серьезным шагом назад, который затормозил бы гуманитарные и деловые контакты, а само сербское общество едва ли поддержит этот шаг.

«Заявлению о визах предшествовало диссонирующее с общей политикой Вучича интервью председателя сербского парламента Аны Брнабич, которая отказалась называть отношения с Россией братскими и преуменьшила объемы нашей торговли. Подтекст здесь понятен: в Сербии присутствуют и действуют политики и оппозиционные партии, которые заинтересованы в продвижении недоброжелательного отношения к России и выполнении рекомендаций ЕС. При этом мы не видим никакой необходимости вводить визы для россиян. Визовый режим — это всегда режим ужесточения, а не либерализации отношений, он затормозит культурный, туристический, гуманитарный обмен и деловые контакты. К счастью, население Сербии в целом отдает себе отчет в наших близких исторических, братских и родственных связях. Граждане будут против этого возражать. С теми же сербскими политиками, которые настроены недружелюбно, надо вести разъяснительную работу, чтобы они понимали: введение визового режима не принесет выгоды ни Сербии в целом, ни ее населению», — подчеркнул политолог.

Оленченко добавил, что реальных перспектив вступления Сербии в Евросоюз в обозримом будущем не просматривается. Брюссель использует статус кандидата исключительно как рычаг жесткого политического давления. По мнению эксперта, до следующих выборов в Европарламент в 2028 году никаких подвижек в этом вопросе не будет, к тому же сегодня у ЕС совершенно другие географические приоритеты:

«Тема вступления Сербии в ЕС находится в повестке дня далеко не первый год. Здесь уместно вспомнить Турцию, которая уже не одно десятилетие "живет в прихожей" Евросоюза. Список стран-претендентов большой, но он не движется по той простой причине, что Еврокомиссия занимает пристрастную позицию. Брюссель пытается сделать из членства рычаг давления, чтобы лишить страну самостоятельности и подчинить ее почти армейской дисциплине, введенной в ЕС. В ближайшей перспективе — как минимум до 2028 года, когда пройдут очередные выборы в Европарламент и сменится Еврокомиссия — вступление Сербии не предвидится. Сейчас ключевым фокусом для Евросоюза является "членство" Украины, Молдавии и возможная постановка вопроса по Армении. Их логика понятна: им хочется трансформировать страны постсоветского пространства, граничащие с Россией, в плацдарм для оказания давления. Что касается Сербии, то она относится к государствам, братски настроенным к России, и её, безусловно, тоже хотели бы превратить во врага. Но Брюссель сейчас направляет свое основное внимание и ресурсы на другие направления», — заявил он.

Сообщения о возможной отмене Сербией безвизового режима с Россией ранее прокомментировали в Кремле.