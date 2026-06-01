В России ответили на заявление президента Румынии о принадлежности попавшего в дом БПЛА

Для того, чтобы дать объективные данные по тому, кому принадлежит беспилотник и как он попал в Румынию, нужно время, отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» он поделился своим мнением о заявлении президента Румынии Никушора Дана о том, что упавший на границе с Украиной беспилотник якобы был российским.

«Зачем России вообще бить беспилотником по жилому дому? России это совершенно не надо. А вот Украине было бы неплохо, чтобы взбодрить своих европейских союзников. Они не утруждали себя никаким расследованием — за короткие сроки подтвердили принадлежность дрона России, потому что надпись была там на кириллице», — заявил депутат.

Он отметил, что ссылка на надпись кириллицей ничего не доказывает, поскольку Украина тоже пользуется кириллическим алфавитом. Двигатели же могут быть одинаковыми и переставленными с одного аппарата на другой. Самым логичным объяснением Колесник назвал провокацию с целью эскалации конфликта.

Депутат также призвал румынскую сторону быть осторожнее в выражениях. По его словам, с территории Румынии неоднократно осуществлялось целеуказание для нанесения ударов по российским объектам, в том числе по Севастополю и кораблям Черноморского флота.

Как только над Румынией зависали натовские самолеты дальнего радиолокационного наблюдения, наносились удары. Поэтому румынам стоило бы сначала разобраться, а не делать скоропалительных выводов Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

В целом Колесник охарактеризовал действия европейских политиков как попытку оправдать собственные домыслы о готовящемся нападении России.

«Они уже все доводы привели, а сейчас начинают действиями убеждать: вот видите, что мы творим, давайте на нас нападать. Это уже какое-то маньячество», — заключил парламентарий.

Ранее Никушор Дан заявил, что упавший на границе с Украиной дрон якобы был российским. По его словам, таков однозначный вывод технического отчета, подготовленного специалистами румынского государства. По его словам, на обнаруженных фрагментах была найдена надпись кириллицей, а исследованные детали полностью совпадают с аналогичными деталями «других беспилотников "Герань-2", ранее обнаруженных на территории Румынии и с полной уверенностью идентифицированных как произведенные в России».