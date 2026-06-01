Действия военно-морских сил Франции по захвату в Атлантическом океане танкера, который следовал из России, граничат с пиратством. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

"Мы считаем действия незаконными, они граничат с пиратством. Абсолютно несогласны, что они осуществляются в полном соответствии с международным правом", - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия предпринимает ряд мер для обеспечения сохранности своих грузов, продолжит принимать ээти меры с учетом имеющегося вот этого негативного опыта.

1 июня президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что военно-морские силы Франции утром 31 мая задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, следовавший из России.

По данным российского посольства, капитан судна - гражданин РФ.

В марте этого года французские ВМС задержали танкер Deyna, следовавший под флагом Мозамбика из Мурманска. Судно сопроводили к порту Марселя для проведения проверки. При этом в российском посольстве заявили, что не получали уведомлений от Парижа о задержании Deyna.