Главные поручения Владимира Путина сегодня: интернет и развитие Арктики

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить доступ к важнейшим сервисам даже в периоды ограничений интернета, разработать механизмы страхования жилых помещений от чрезвычайных ситуаций, утвердить модель развития Трансарктического коридора и обеспечить строительство ледоколов. Главные поручения главы государства в материале «Рамблера».

По данным пресс-службы, Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства 23 апреля 2026 года. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Бесперебойная работа сервисов

Владимир Путин дал поручение обеспечить бесперебойную работу сервисов, включая портал «Госуслуги», во время ограничения интернета.

«Правительству совместно с ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», платежных систем, и доступ граждан к таким сервисам», — говорится в документе.

Развитие Арктики

Также президент России Владимир Путин особое внимание уделил Арктике, поручив правительству РФ совместно с Морской коллегией и комиссией Госсовета рассмотреть вопрос о создании Трансарктического транспортного коридора.

«Сформировать перечень взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих комплексное развитие Арктической зоны РФ и Трансарктического транспортного коридора, определить последовательность и механизмы их реализации; рассмотреть вопрос о создании на условиях взаимовыгодного сотрудничества с дружественными государствами международных консорциумов в целях развития портов, логистических центров, инфраструктуры», — говорится в документе.

Доклад по этим вопросам должен быть представлен до 31 августа, а к 15 ноября необходимо подготовить проект комплексного развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора. Ответственными назначены глава премьер-министр РФ Михаил Мишустин, помощник президента, глава Морколлегии РФ Николай Патрушев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Также президент поручил обеспечить бесперебойное функционирование электросетевого комплекса Мурманской области. Кабмину с «Газпромом» и «Новатэком» поручено контролировать и реализацию Мурманского СПГ и строительство газопровода «Волхов — Мурманск».

Дано и поручение «подготовить при участии федерального координатора северного завоза и единого морского оператора северного завоза и представить предложения по составу флота, необходимого для этого».

Также правительству РФ совместно с Банком России, Госкорпорацией «Росатом» и при участии государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» поручено обеспечить необходимое финансирование для строительства пятого и шестого атомных ледоколов типа «Арктика».

Дети-сироты и бойцы СВО

Президент утвердил и перечень поручений по итогам встречи с представителями муниципального сообщества, состоявшейся 21 апреля, отмечает пресс-служба Кремля.

В частности, правительству необходимо при участии МЧС «разработать механизмы страхования жилых помещений от чрезвычайных ситуаций». Дано поручение и по помощи бойцам, участвующим в спецоперации, и членам их семей.

«Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации совместно с органами местного самоуправления расширить практику предоставления (…) услуг в социальной сфере в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа, в том числе в сферах образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, туризма», — говорится в документе.

Верховному суду поручено изучить, как предоставляются средства на жилье детям-сиротам, а также то, когда местные власти не могут исполнять судебные предписания из-за нехватки денег.

«Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Республики Дагестан и Чеченской Республики обеспечить оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых были повреждены или утрачены в результате подтопления в марте – апреле 2026 года», — отмечается в перечне поручений.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2026 года.

Напомним, что ранее в Дагестане и Чечне произошло наводнение из-за сильнейших проливных дождей и снегопада. В результате было затоплено более двух тысяч домов, повреждена инфраструктура и погибло шесть человек.