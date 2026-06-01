Путин поручил до осени утвердить модель развития Трансарктического коридора

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Морской коллегией и комиссией Госсовета по направлению "Северный морской путь и Арктика" рассмотреть вопрос о создании на условиях взаимовыгодного сотрудничества с дружественными странами международных консорциумов по развитию портов, логистических центров, инфраструктуры Трансарктического транспортного коридора (ТТК) и иных объектов в рамках указанного проекта. Такой пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания с кабмином РФ.

В рамках подготовки проекта комплексного развития Арктической зоны РФ и Трансарктического коридора президент поручил сформировать перечень взаимосвязанных мероприятий по комплексному развитию российской Арктики и транспортного коридора, определить последовательность и механизмы их реализации, а также рассмотреть вопрос о разработке финансово-экономической и организационной модели развития данной территорий и транспортной артерии.

Также правительству, Морколлегии и комиссии Госсовета необходимо будет до 15 ноября 2026 г. представить проект комплексного развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора на рассмотрение Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Ответственными назначены глава премьер-министр РФ Михаил Мишустин, помощник президента, глава Морколлегии РФ Николай Патрушев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Кроме того, кабмину совместно с Росатомом необходимо принять меры для разработки с участием профильной комиссии Госсовета и заинтересованных грузоотправителей и утверждения финансово-экономической и организационной модели развития Трансарктического транспортного коридора. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Росатома Алексей Лихачев.