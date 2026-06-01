Путин поручил расширить социальную поддержку бойцов спецоперации

Президент России Владимир Путин поручил руководителям субъектов страны увеличить объем социальной помощи участникам специальной военной операции и их близким. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

«Рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ совместно с органами местного самоуправления расширить практику предоставления участникам специальной военной операции, членам их семей, членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа, в том числе в сферах образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, туризма», – говорится в тексте поручения.

Ожидается, что первый доклад о проделанной работе будет представлен главе государства до 1 ноября. В дальнейшем подобные отчеты станут ежегодными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая президент утвердил единые меры поддержки бойцов спецоперации для всех регионов.

Глава государства также закрепил законодательно права рожденных после смерти военнослужащих детей.

В конце апреля в России вступили в силу законы о дополнительных льготах для семей участников боевых действий.