Правительство и ФСБ должны принять необходимые меры, чтобы обеспечивать россиянам бесперебойный доступ к ключевым интернет-сервисам даже во время связанных с обеспечением безопасности ограничений. Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам совещания с кабмином.

Структурам поручено "обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", платежных систем".

Как подчеркивается, к 1 июля правительство и ФСБ должны отчитаться о бесперебойном доступе "граждан к таким сервисам в период ограничения функционирования информационно-телекоммуникационной сети Интернет".