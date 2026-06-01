Лавров: отношения России и Китая не направлены против третьих стран

Сотрудничество Москвы и Пекина не подразумевает направленности против других стран. Об этом говорится в послании главы МИД РФ Сергея Лаврова участникам IX международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху", которую проводят Российский совет по международным делам и Китайская академия общественных наук.

"Российско-китайские отношения не предполагают ограничения суверенитета ни одной из сторон, не скованы идеологическими рамками, не направлены против третьих стран, устойчивы к влиянию внешних факторов", - указал министр.

Текст послания зачитал замглавы МИД РФ Андрей Руденко

Отношения России и Китая выступают главным стабилизирующим фактором в международных отношениях, говорится в послании главы МИД РФ.

"Российско-китайская внешнеполитическая связка, в основе которой широкая общность интересов и близость подходов по международной проблематике, выступает сегодня главным стабилизирующим фактором в мировых делах", - указал Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что Москва и Пекин эффективно сотрудничают на многосторонних площадках, прежде всего в рамках ООН и ее Совета Безопасности, ШОС, БРИКС, Группы двадцати и АСЕАН.