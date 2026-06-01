Путин поздравил Пашиняна с Днем рождения

Президент России Владимир Путин в понедельник, 1 июня, поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Он отметил, что отношения между Москвой и Ереваном традиционно носят дружественный характер, и Россия заинтересована в их дальнейшем развитии.

— Уважаемый Никол Воваевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения. Хотел бы пожелать Вам здоровья, благополучия и успехов, — цитирует Путина сайт Кремля.

Переговоры Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялись 1 апреля в Кремле. В начале встречи глава государства отметил, что Москву всегда устраивает то, что идет на пользу армянскому народу.

Также во время совместной беседы Пашинян подчеркнул, что отношения с Москвой важны для Еревана, а мир с Азербайджаном положительно влияет на отношения Армении с Россией. Кроме того, армянский политик выразил надежду, что в ближайшее время Еревану удастся наладить экспорт товаров в Россию через территорию Азербайджана.