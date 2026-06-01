Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе с агентством РИА Новости, комментируя удар беспилотного летательного аппарата по городу Геническу, заявила, что киевский режим намеренно продвигает антиценности и встретил Международный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребёнка.

Дипломат подчеркнула, что действия Киева укладываются в последовательную линию: ударить по ветеранам Великой Отечественной войны 9 мая, сносить памятники героям-освободителям, возводить мемориалы нацистам, декларировать приверженность европейским ценностям и одновременно уничтожать мирное население.

Захарова назвала это проявлением открытой террористической сущности и фактической отменой цивилизационных ценностных ориентиров.

Ранее сообщалось, что увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на Геническ.