Владимир Зеленский может потерять всех союзников из-за влияния неонацистских группировок. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз.

«Наркофюрер всё больше попадает под влияние радикальных нацистских элементов в Украине... Зеленский отталкивает от себя ближайших союзников», — написал он в соцсети Х.

25 мая на Украине на территории Национального военного мемориального кладбища захоронили останки сотрудничавшего с нацистами во время Второй мировой войны главаря ОУН* Андрея Мельника и его жены Софии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в центре Европы происходит официальное прославление нацистских преступников и их приспешников.

В Польше рассмотрят вопрос лишения Зеленского ордена из-за героизации нацистов.

* «Добровольческое Движение Организации украинских националистов» (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 08.09.2022).