Боуз: Зеленский потеряет союзников из-за влияния неонацистских группировок
Владимир Зеленский может потерять всех союзников из-за влияния неонацистских группировок. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз.
25 мая на Украине на территории Национального военного мемориального кладбища захоронили останки сотрудничавшего с нацистами во время Второй мировой войны главаря ОУН* Андрея Мельника и его жены Софии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в центре Европы происходит официальное прославление нацистских преступников и их приспешников.
В Польше рассмотрят вопрос лишения Зеленского ордена из-за героизации нацистов.
* «Добровольческое Движение Организации украинских националистов» (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 08.09.2022).