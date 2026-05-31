Weltwoche: беседа Лаврова и Рубио стала предупреждением для Запада

Разговор главы российского МИД Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио об ударах возмездия по Киеву стал предупреждением для Запада. Об этом пишет Die Weltwoche.

«Хотя Москва пока не привела свою угрозу в исполнение, сам факт её озвучивания свидетельствует о том, что ставки продолжают расти», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Рубио и Лавров обсудили Украину, Иран и отношения России и США.

Замглавы Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов выразил мнение, что разговор Лаврова с Рубио стал не только стандартным уведомлением, но и сигналом для Киева.