Президент Румынии допустил высылку посла РФ

Президент Румынии Никушор Дан в интервью британским СМИ рассказал, что посол РФ в Бухаресте может быть выслан из страны в случае новых инцидентов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

«Это предупреждение российской стороне, и я надеюсь, что они прекратят это делать», — утверждает румынский лидер.

Он обратил внимание на то, что в противном случае в распоряжении Бухареста есть другие меры, которые могут быть предприняты против РФ. Отвечая на вопрос о том, что подразумевается под этим мерами, президент Румынии указал, что это, в частности, может быть высылка посла. Он уточнил, что это «дипломатическая иерархия мер».

При этом Дан вновь отметил, что падение беспилотника на дом в Румынии является следствием работы украинской противовоздушной обороны (ПВО).