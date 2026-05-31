Балицкий прокомментировал удары ВСУ по Энергодару

Атаки ВСУ на Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС, являются актом ядерного терроризма, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом пишет РИА Новости.

Боевики ВСУ в 2022-2026 годах нанесли, по данным Минобороны РФ, десятки ударов по Запорожской АЭС и Энергодару.

В частности, в ночь на воскресенье, 31 мая, два беспилотника ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, парковку у роддома, многоквартирный дом.

«Удар в непосредственной близости от ядерного объекта — это акт ядерного терроризма, который не может оставаться без самой жесткой реакции», — подчеркнул Балицкий.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил, что нанесение ударов по ядерным объектам — это игра с огнём.

По его словам, удар по машинному залу Запорожской АЭС ставит под угрозу основные принципы ядерной безопасности.