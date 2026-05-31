Помощник Путина пошутил про «отключение» своего мозга

Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопрос о своей работоспособности. Видео опубликовал в Telegram-канале журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

Он спросил Ушакова во время саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане, как помощнику главы государства удается сохранять работоспособность в течение многих часов.

Сначала представитель Кремля сказал, что его рецепт такой же, как у журналистов, которые столько же времени проводят на таких заседаниях. Зарубин предположил, что Ушаков не может себе позволить «отключить» мозг.

«Почему, тоже могу. Он (мозг. — «Газета.Ru») вообще никогда не работает, что его включать даже не надо», — пошутил помощник президента.

ЕАЭС — международная организация, существующая с 2015 года. Ее деятельность сконцентрирована на экономическом сотрудничестве членов союза. Сейчас в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Они используют единый таможенный тариф, а товары между странами-участницами перемещаются свободно, без декларирования и госконтроля.

