В Кремле оценили реакцию Польши на героизацию нацистов Киевом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позитивно оценил то, что в Польше возмутились героизацией нацистов киевским режимом.

"Здорово, что заметили, что заняли такую позицию. Ведь эти героизируемые нацисты убивали поляков. Они убивали евреев, десятки тысяч, если не сотни тысяч. Кровавые совершенно мясники. Слава богу, что хоть кто-то в этом плане хранит память в Польше", - сказал представитель Кремля журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.

Ранее на Украине в ходе госцеремонии был перезахоронены останки главаря Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России как экстремистская) Андрея Мельника. Кроме того, Владимир Зеленский присвоил почетное наименование "имени героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

После этого президент Польши Кароль Навроцкий предложил отобрать у Зеленского высшую государственную награду республики - орден Белого орла. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о разочаровании Зеленским в связи с его шагами по героизации бандеровцев.