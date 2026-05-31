Глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости назвал абсурдом требования главы евродипломатии Каи Каллас к Российской Федерации по урегулированию конфликта на Украине.

Каллас ранее заявила о намерении Европейскуого союза требовать от российской стороны военных ограничений в случае начала переговорного процесса по Украине.

В настоящее время у власти в ЕС доминирует партия войны, которая нацелена на продолжение военного конфликта на Украине, поделился своей точкой зрения Константинов.

По словам собеседника издания, в заявлении Каллас нет реальных мирных инициатив, а одни ультиматумы. Все требования главы евродипломатии абсурдны по своей логике и значит заведомо неприемлемы, отметил он.

В европейском объединении живут по принципу Владимира Зеленского, когда показной процесс якобы движения к миру важнее самого результата, резюмировал Константинов.