Европейским чиновникам не следует говорить о каких-то «красных линиях», их пересечении, они уже перешли все, что только возможно, заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в инциденте с беспилотником на территории Румынии и заявила, что Москва снова перешла «красную линию».

Репортеры попросили представителя Кремля прокомментировать слова председателя ЕК.

«Они [лидеры ЕС] пересекли все, что можно пересечь, поэтому здесь нет смысла дальше подсчитывать», — констатировал Песков.

Пресс-секретарь уточнил, что главы государств и правительств, которые делают все для продолжения конфликта, не должны говорить про «красные линии».

Ранее кандидат в Европарламент от Финляндии Армандо Мема сообщил, что не Россия, а Евросоюз неоднократно переступал красные линии.

Политик напомнил, что европейцы финансировали правительство Украины, отправляли ВСУ оружие, которое позже убивало мирных жителей в российских регионах.