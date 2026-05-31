Песков резко прокомментировал слова фон дер Ляйен о «красной линии»
Европейским чиновникам не следует говорить о каких-то «красных линиях», их пересечении, они уже перешли все, что только возможно, заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в инциденте с беспилотником на территории Румынии и заявила, что Москва снова перешла «красную линию».
Репортеры попросили представителя Кремля прокомментировать слова председателя ЕК.
Пресс-секретарь уточнил, что главы государств и правительств, которые делают все для продолжения конфликта, не должны говорить про «красные линии».
Ранее кандидат в Европарламент от Финляндии Армандо Мема сообщил, что не Россия, а Евросоюз неоднократно переступал красные линии.
Политик напомнил, что европейцы финансировали правительство Украины, отправляли ВСУ оружие, которое позже убивало мирных жителей в российских регионах.