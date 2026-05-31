Песков ответил на вопрос, что стоит ждать от Трампа после письма Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил прогнозирование действий Вашингтона с почасовой метеосводкой. Так он ответил на вопрос, чего ждать от президента США Дональда Трампа после письма Владимира Зеленского с требованием новых вооружений.

"Дальше, вы имеете в виду до обеда, после обеда? Здесь шаг гораздо мельче. Тут надо ориентироваться. Тут почасовой прогноз", — сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Ранее украинское издание Kyiv Independent сообщило, что Зеленский направил Трампу послание. В нём он просил нарастить поставки систем ПВО и ракет к ним, ссылаясь на критическую нехватку боеприпасов в ВСУ.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков уже выражал сомнение, что американцы выполнят эти запросы. По его словам, оружие сейчас нужно самому Вашингтону в другом месте.