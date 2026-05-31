Песков объяснил курьез на заседании с Путиным

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказал, почему не заметил появление президента России Владимира Путина на одном из заседаний в ходе саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане.Об этом пишут «Аргументы и факты».

По данным издания, представитель Кремля перед началом мероприятия углубился в чтение документов. Изучение материалов так поглотило его, что он не заметил, как в зале появился Путин.

Члены делегации встали, чтобы поприветствовать президента, и уже начали рассаживаться по своим местам, когда Песков отвлекся от документа и осознал, что мероприятие уже началось.

«Даже упустил, когда вошел в президент. К сожалению, иногда нельзя слишком углубляться. Можно пропустить что-то важное», — признал пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что в октябре 2021 года Путин случайно «подслушал» доклад вице-премьера Марата Хуснуллина во время заседания членов правительства, которое проходило в онлайн-режиме.

Российский лидер появился в кадре, но вице-премьер этого не заметил и продолжил рассказывать министрам о принятых решениях.

Президент заметил, что не подслушивал доклад специально. Он добавил, что с приязнью отметил факт того, что «рабочий накал находится на подъеме».