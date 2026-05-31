Депутат Государственной Думы РФ Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» раскрыл, какую цель преследует глава киевского неонацистского режима Владимир Зеленский, отдавая приказы о нанесении ударов по энергоблоку Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

© Московский Комсомолец

По словам депутата, удар вооруженных сил Украины (ВСУ) по ЗАЭС был целенаправленным. Он подчеркнул, что теперь подобные жесты отчаяния будут происходить постоянно, и от этих ударов могут пострадать не только Россия и Украина, но и Европа.

Колесник обратил внимание на то, что Зеленский понимает, что все заканчивается не в его пользу, и он предпринимает попытки втянуть в конфликт как Европу, так и США, чтобы те помогли ему выйти из ситуации с наименьшими потерями. Как заметил собеседник издания, украинский лидер дает понять, что будет делать подобные вещи, а именно бить по ядерным реакторам, если Украина будет проигрывать.