В России ответили на оскорбления бывшего астронавта США в адрес российских космонавтов

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на оскорбления бывшего американского астронавта Марка Келли в адрес российских космонавтов, заявив, что те украли разве что победу в космической гонке у США. Ее слова приводят «Известия».

Дипломат напомнила, что именно в СССР первыми запустили в космос человека и искусственный спутник Земли.

Бывший астронавт оскорбил российских космонавтов

Ранее Келли заявил, что успешное выполнение миссии у россиян якобы находится лишь на четвертом месте. По его мнению, на первом месте у российских космонавтов «видимость того, что они чем-то руководят», на втором — «обвинения кого-либо, если что-то пошло не так», на третьем — «мысли о том, что сегодня украсть».