Посольства европейских стран отказались покинуть Киев в связи с тем, что опасаются нанести серьезный удар по ключевым пропагандистским мифам, рассказал в своем Telegram-канале сенатор Владимир Джабаров.

В понедельник, 25 мая, МИД России, на фоне теракта в Старобельске, предупредил дипломатов посольств, находящихся в столице Украины, о необходимости срочно покинуть Киев. В ведомстве пояснили, что ВС РФ начнут наносить масштабные удары по военным объектам региона.

26 мая посольства стран Евросоюза выступили с заявлениями, что не намерены покидать Киев после заявления России. 28 мая глава европейской дипломатии Кая Каллас подтвердила, что дипломатический корпус стран ЕС не намерен покидать столицу Украины.

«Напускная смелость европейцев и их демонстративный отказ покинуть украинскую столицу продиктованы лишь страхом перед крахом собственной пропаганды», — объяснил Джабаров.

Сенатор уточнил, что дипломаты стран ЕС опасаются, что рухнет европейский победоносный миф о нанесении России стратегического поражения руками украинцев.

Посольство США на Украине назвало ложью сообщения об эвакуации из Киева

Вместе с тем, предположил политик, в случае эскалации «дипломаты, конечно, побегут так, что только пятки засверкают».

По его словам, правительство Украины пытается прикрываться иностранцами как «живым щитом» — так же, как ранее поступило с мирным населением Мариуполя и других городов.

Сенатор констатировал, что Россия всех предупредила, соответственно, «окончательное решение каждый принимает сам, возлагая всю ответственность на себя».