Небензя призвал расследовать ЧП с БПЛА в Румынии объективно и деполитизированно

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал расследовать инцидент с беспилотником в Румынии объективно и деполитизированно.

«Все обстоятельства случившегося должны были быть установлены в рамках тщательного, объективного и деполитизированного расследования», — сказал он на заседании Совбеза ООН.

Небензя отметил, что Румыния выдвинула голословные обвинения в адрес России из-за инцидента с беспилотником.

В ночь на 29 мая два человека пострадали в Румынии после того, как дрон врезался в жилой дом. Прокуратура страны возбудила уголовное дело.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила RT, что обвинения Румынии в адрес России по поводу падения беспилотников в Европе бездоказательны.