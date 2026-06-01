Евросоюз (ЕС) остаётся заложником собственной идеологии и не способен вести конструктивный диалог с Москвой, считает депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

По его словам, Брюссель в случае начала переговоров предъявит России заведомо невыполнимые требования, включая возврат Крыма, вступление Украины в НАТО и ЕС, а также конфискацию суверенных активов.

Сам политик назвал такую позицию нереалистичной. Он считает, что Россия выигрывает конфликт и вскоре сможет навязать Киеву большинство своих условий.

Картхайзер выделил три ключевые проблемы, мешающие диалогу. Первая — яростное сопротивление со стороны главы евродипломатии Каи Каллас и ряда стран, которые хотят продолжать конфликт, чтобы максимально ослабить Россию.

Вторая — отсутствие гибкости: Москва должна выглядеть однозначно проигравшей стороной. Третья — Брюссель до сих пор не анализировал собственные интересы и слепо следовал позициям Киева и Вашингтона.