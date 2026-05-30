Пасечник: Киев намеренно ударил по колледжу в Старобельске, чтобы запугать людей

Киевский режим намеренно атаковал беспилотниками колледж в Старобельске ЛНР, чтобы запугать людей, это зверство. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью Марине Ким в эфире "Соловьев Live".

"Когда родители теряют своих детей, это уже неправильно. Тем более, когда теряют их в такой ситуации, когда детвора становится мишенью. Думаю, что запугивание на уровне зверского отношения. Думаю, что специально был нанесен акцентированный удар. Потом начали рассказывать, что что-то перепутали, что там должны были быть военные. Это неправда", - сказал он.

Пасечник подчеркнул, что подобная ситуация носит достаточно массовый характер.

"На территории прифронтовых муниципалитетов, таких как Сватово, Рубежная, Кременная, Лисичанск, Северодонецк, - хотя Лисичанск и Северодонецк, может быть, в меньшей степени, - практически каждый день беспилотники украинских войск наносят удары по гражданским объектам и по гражданским людям. И, к сожалению, по детям тоже. Совсем недавно был нанесен удар по маршрутному такси. В результате было большое количество раненых и пострадавших, погибла девочка, которая, по-моему, не дожила пять или шесть дней до своего 18-летия", - добавил он.

По словам Пасечника, ВСУ также наносят удары по представителям муниципальных служб - электрикам, водникам, тепловикам. "То по заправочным станциям, то прилетают беспилотники по остановкам. Совсем недавно, буквально два дня назад, был удар по гимназии №7 сватовской", - напомнил он.

Глава ЛНР назвал "большим цинизмом" слова представителя Прибалтики о том, что им "нечего стыдиться". "Честно говоря, для меня это даже больший цинизм, чем поступок того человека, который, потеряв рассудок от войны, запускал эти беспилотники, понимая, куда они летят", - пояснил он.