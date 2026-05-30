Медведев допустил удар по АЭС в странах НАТО при разрушении ЗАЭС
Возможным ответом России на разрушение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может стать симметричный удар по АЭС, расположенным в Украине или странах Североатлантического альянса (НАТО), вовлеченных в украинский конфликт. Об этом в субботу, 30 мая, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Он отметил, что катастрофическое разрушение машинного или реакторного зала ЗАЭС приведет к «новому Чернобылю».
30 мая генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что при атаке боевого украинского беспилотника на ЗАЭС и дальнейшего взрыва основное оборудование не получило повреждения, но в стене машинного зала станции возникла дыра. Лихачев уточнил, что дроном управляли по оптоволокну, что полностью исключает версию о том, что аппарат попал в АЭС «случайно».
Позднее директор по коммуникациям станции Евгения Яшина уточнила, что место, куда украинский беспилотник нанес удар, находится буквально в нескольких метрах от ее реактора.