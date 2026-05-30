Медведев прокомментировал инцидент с БПЛА на ЗАЭС

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в случае катастрофического разрушения реакторного зала АЭС наступит «новый Чернобыль».

«В случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала атомной электростанции наступит новый Чернобыль, и это ничуть не лучше применения тактического ядерного оружия», — подчеркнул он в посте в «Максе».

Ранее украинский дрон ударил по зданию машинного зала блока №6 Запорожской АЭС.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв отметил, что ВСУ раз за разом переходят границы здравого смысла.

Лихачёв исключил версию случайного попадания БПЛА ВСУ по ЗАЭС.

Также он подчеркнул, что этот инцидент является особенно опасным.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что атакованный машинный зал энергоблока №6 Запорожской АЭС находится в нескольких метрах от реакторного зала.