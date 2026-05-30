В Херсонской области приняли закон о пробации для помощи бывшим заключённым

Депутаты Херсонской областной думы приняли закон о пробации. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

© Московский Комсомолец

«Простыми словами — это помощь людям, которые освободились из мест лишения свободы и хотят вернуться к нормальной жизни: восстановить документы, найти работу, получить поддержку и не сорваться снова», — пояснил он.

Сальдо подчеркнул, что Херсонская областная дума последовательно укрепляет законодательную базу региона.

«Это основа порядка в управлении и развития Херсонщины», — добавил он.

Пробация — это система мер социальной адаптации и контроля в отношении лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Она включает помощь в трудоустройстве, восстановлении документов, получении образования и психологическую поддержку.

В России федеральный закон о пробации действует с 1 января 2024 года. Регионы принимают собственные нормативные акты для его реализации с учётом местных особенностей.

Херсонская область, вошедшая в состав Российской Федерации в 2022 году, продолжает формировать собственную законодательную базу. Принятие закона о пробации призвано снизить уровень рецидивной преступности и помочь бывшим осуждённым социализироваться. О сроках вступления закона в силу пока не сообщается.