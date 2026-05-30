Стало известно, какой сигнал послали Пашиняну из Кремля

Государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан завершился четким политическим сигналом: Москва и Астана намерены и дальше укреплять стратегическое партнерство в ЕАЭС. При этом декларируемый официальным Ереваном путь в ЕС несовместим с пребыванием Армении в Евразийском сообществе, пишет L'Antidiplomatico.

Издание признает, что правила ЕС и нормы ЕАЭС трудно согласуются друг с другом, особенно в таких сферах, как таможенный контроль, торговые стандарты и экономическое регулирование.

«Заявления Кремля представляют собой важный политический сигнал правительству премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который в последние месяцы активизировал отношения с Брюсселем и рядом европейских лидеров. Москва, судя по всему, хочет дать понять, что стратегический выбор в пользу европейской интеграции может сделать неизбежным пересмотр роли Армении в евразийских структурах», — пишет издание.

Отмечается, что в этом контексте визит Путина в Казахстан приобретает особое значение. Пока некоторые региональные игроки рассматривают возможность сближения с Брюсселем, Россия и Казахстан намерены укреплять евразийские связи.

Путин провел параллели между Украиной и Арменией

L'Antidiplomatico добавляет, что прием, оказанный российскому лидеру в казахстанской столице, стал символичным. Президентский самолет сопровождали истребители ВВС Казахстана, а президент Касым-Жомарт Токаев лично встретил Путина по прибытии в Астану.