В МИД России заявили о попытке втянуть арабские страны в конфликт с Ираном

США и Израиль стремятся сорвать процесс нормализации отношений между арабскими государствами и Ираном, а также вовлечь страны региона в военное противостояние с Тегераном. Такое мнение на VI Международном научно-экспертном форуме «Россия — Ближний Восток» высказал заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко.

По словам дипломата, в действиях Вашингтона и Тель-Авива прослеживается стремление подорвать наметившееся в последние годы сближение арабских стран с Ираном. Он заявил, что США были осведомлены о рисках дальнейшей эскалации и возможных последствиях для государств Персидского залива.

Борисенко отметил, что ряд арабских стран, по его словам, выступал против начала боевых действий против Тегерана из-за опасений оказаться втянутыми в конфликт. При этом, как утверждает дипломат, позиция этих государств не была учтена.

Отдельно замглавы МИД РФ прокомментировал перспективы урегулирования ситуации вокруг Ирана. Он заявил, что Россия приветствует начавшееся 8 апреля перемирие между США и Ираном, которое, по его словам, было поддержано Израилем.

По оценке Борисенко, сохранение режима прекращения огня, несмотря на отдельные инциденты, создает условия для дальнейшего переговорного процесса. Москва рассчитывает на продолжение диалога между Вашингтоном и Тегераном и достижение итоговых договоренностей.

Дипломат подчеркнул, что Россия с начала конфликта выступала за политико-дипломатическое урегулирование и призывала к устранению его первопричин. По его словам, эта позиция доводится как до партнеров на Ближнем Востоке и в США, так и на площадке Совета Безопасности ООН.

В Москве также считают необходимым не допустить возобновления военного противостояния и сохранить переговорный формат. Борисенко заявил, что долгосрочное урегулирование ситуации вокруг Ирана может создать условия для формирования новой системы межгосударственных отношений в регионе.

В качестве одной из возможных основ такой архитектуры дипломат назвал принцип коллективной безопасности, который, по его словам, должен обеспечивать стабильность и защищенность государств от внешнего вмешательства. Он также напомнил о российской концепции безопасности в регионе Персидского залива, предусматривающей развитие сотрудничества между арабскими странами и Ираном.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. После этого, как отметил дипломат, последовали ответные действия Тегерана, а конфликт затронул ряд государств Ближнего Востока. Также он сообщил, что иранские власти приняли решение ограничить проход через Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими действия против исламской республики.