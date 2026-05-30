Безосновательные обвинения в адрес России из-за БПЛА в Румынии являются проявлением русофобии. Об этом заявил на своей странице в соцсети X постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Россию обвинили в атаке беспилотника на Румынию еще до проведения какого-либо расследования. Были сделаны очень серьезные выводы без всякого разбирательства. Это пример крайне примитивной русофобии, а также неуважения со стороны румынских властей к самим себе и своим гражданам», — говорится в публикации.

30 мая член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Россия не имеет причин для того, чтобы наносить удары по гражданским объектам в европейских странах.

Путин отреагировал на инцидент с дроном в Румынии

В ночь на 29 мая беспилотник упал на крышу многоквартирного дома в городе Галац в Румынии. Два человека получили травмы. Бухарест поспешил обвинить в произошедшем Москву. Как заявили румынские власти, БПЛА якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. Руководство республики предупредило, что примет дипломатические меры в отношении России.