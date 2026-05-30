Стала известна важная деталь встречи Путина в Казахстане
Российского президента Владимира Путина встретили с особыми почестями в Астане. Эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева указала на важные детали приема, сообщает aif.ru.
Богачева отметила, что в аэропорту российского гостя лично встретил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Так делается не всегда. Обычно президентов встречают официальные лица рангом ниже. Кроме того, для Путина провели военный парад, над аэродромом кружили вертолеты с флагами России и Казахстана.
По ее словам, всё это говорит о высоком уровне взаимодействия между государствами. Принимающая сторона превратила визит российского лидера в красивое, запоминающееся событие.
Путин находился в Казахстане с государственным визитом 27–29 мая.