Стала известна важная деталь встречи Путина в Казахстане

Российского президента Владимира Путина встретили с особыми почестями в Астане. Эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева указала на важные детали приема, сообщает aif.ru.

Богачева отметила, что в аэропорту российского гостя лично встретил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Так делается не всегда. Обычно президентов встречают официальные лица рангом ниже. Кроме того, для Путина провели военный парад, над аэродромом кружили вертолеты с флагами России и Казахстана.

«Путина встретил лично Токаев. Это очень значимая деталь…Особая деталь — воздушное приветствие, то, что вертолеты с государственными флагами были в небе. Интересной особенностью является то, что Путина встречали дети с флагами», — сказала Богачева.

По ее словам, всё это говорит о высоком уровне взаимодействия между государствами. Принимающая сторона превратила визит российского лидера в красивое, запоминающееся событие.

Путин находился в Казахстане с государственным визитом 27–29 мая.