Планы западных стран в отношении Крыма являются безосновательными фантазиями, рассказал в беседе с журналистами News.ru первый заместитель председателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев.

Журналисты напомнили, что 16 марта 2026 года исполнилось 12 лет со дня проведения общекрымского референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией.

На основе результатов референдума 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ.

Вместе с тем, западные политики постоянно выступают с заявлениями о Крыме, требуют, чтобы Россия отдала полуостров Украине. В частности, экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес призвал Киев добиться контроля над Крымом, атаковав Крымский мост.

Парламентарий напомнил, что отставной американский военачальник проживает на территории ФРГ, во Франкфурте-на-Майне, поблизости от знаменитого Железного моста.

По его мнению, есть смысл в том, чтобы включить объект в число приоритетных целей для российских военных.

«Атаковать ракетами и дронами город, а мост разрушить — интересно, сможет ли Ходжес и после этого раздавать такие бодрые комментарии по поводу нападения на Россию?» — поинтересовался Журавлев.

Ранее сообщалось, что количество стран, принимающих участие в проектах, направленных на поддержку Украины, в особенности, военную, постепенно сокращается. В частности, на 50% сократилось число участников инициативы, направленной на закупку снарядов для ВСУ.