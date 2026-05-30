Сгенерированное ИИ-видео со стартующими российскими ракетами и перепуганными лидерами ЕС опубликовал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Ролик размещен в канале Max.

На видео Медведев с трибуны обличает Западную Европу за содействие терактам, устраиваемым киевским режимом. Он говорит, что вооружения Евросоюза каждый день применяется против России.

«За это, как и за теракт в Старобельске напрямую отвечает разная мразь типа урсулок, мерцей, макронов, стармеров и прочей погани! Так что завалите хлебало! Это пока цветочки!» — говорит зампред Совбеза.

После этого демонстрируются кадры с мобильными ядерными установками России и стартом ракет. Появляются лица Макрона, Стармера и фон дер Ляйен, искаженные гримасой ужаса. Мерц при этом жует собственный галстук.

Накануне Медведев прокомментировал инцидент в Румынии, и заявил, что государства ЕС — это прямые участники войны с Россией. Он отметил, что «имбецилоподобные лидеры ЕС прекрасно знают, как закончить войну», и спрашивать надо с них.