Медведев выложил ИИ-ролик с посланием европейцам

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в "Максе" сгенерированное искусственным интеллектом видео с испуганными Макроном, Мерцем, Стармером и фон дер Ляйен. В своем видео он обратился к европейским политикам со словами из своей публикации, выложенной в канал накануне. В публикации он напомнил, что европейские беспилотники ежедневно применяются в атаках на Россию, в том числе и на Старобельск, где Украина с помощью европейского вооружения устроила теракт. "За это, как и за теракт в Старобельске, напрямую отвечает разная мразь типа урсулок, мерцей, макронов, стармеров и прочей погани", - сказал персонаж, изображающий Медведева в ИИ-ролике. Накануне Медведев написал в своем канале в "Максе", что необходимо разобраться, чей беспилотник попал в жилой дом в Румынии, однако странам Евросоюза стоит "завалить хлебало" на эту тему, поскольку они являются соучастниками войны против России. Он заметил, что Европа воюет с Россией "руками бандеровцев", поскольку производимые там БПЛА и иное вооружение, а также разведданные, каждый день используются для ударов по РФ.