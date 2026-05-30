В МИД описали отношения России со страной Европы словами «ниже плинтуса»

Межгосударственный диалог России и Германии в настоящее время находится на уровне «ниже плинтуса».
Об этом заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский, передает ТАСС.
Любинский добавил, что не видит никаких предпосылок для возобновления двухстороннего диалога между Москвой и Берлином.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц бездоказательно обвинил Россию в причастности к инциденту с беспилотниками в Румынии. По его словам, Москва якобы демонстрирует готовность к эскалации конфликта.