В МИД описали отношения России со страной Европы словами «ниже плинтуса»

Межгосударственный диалог России и Германии в настоящее время находится на уровне «ниже плинтуса».

Об этом заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский, передает ТАСС.

«У нас диалог с Германией отсутствует полностью. Говорить, что реваншистские заявления [властей ФРГ] могут его как-то еще осложнить было бы преувеличением, потому что осложнить его практически невозможно, он находится уже ниже плинтуса», — отметил дипломат.

Любинский добавил, что не видит никаких предпосылок для возобновления двухстороннего диалога между Москвой и Берлином.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц бездоказательно обвинил Россию в причастности к инциденту с беспилотниками в Румынии. По его словам, Москва якобы демонстрирует готовность к эскалации конфликта.