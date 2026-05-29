Генконсулу РФ в Констанце предписали покинуть Румынию в течение 72 часов

Генеральный консул России в Констанце Андрей Косилин должен покинуть Румынию в течение 72 часов. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел этой страны, передает РИА Новости.

В пятницу Минобороны Румынии заявило о попадании беспилотника в крышу дома в Галаце. Пострадали два человека. Румынские власти обвинили в случившемся Россию, однако не предоставили доказательств.

Президент Румынии Никушор Дан объявил, что в связи с этим инцидентом российский генеральный консул в Констанце будет признан персоной нон грата. Генконсульство РФ в этом городе будет закрыто.

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан заявил, что принадлежность упавшего в Румынии беспилотника не может быть установлена до проведения экспертизы. Он напомнил о случаях, когда украинские дроны залетали в Финляндию, Польшу и страны Балтии.

Путин также отметил, что Россия готова провести объективное расследование ситуации и дать оценку. Для этого нужно передать ей обломки или данные упавшего дрона.