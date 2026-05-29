Путин рассказал о «средствах массового одурачивания»

Президент России Владимир Путин заявил, что западные СМИ являются «средствами массового одурачивания». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, западные СМИ дискредитировали себя, не осветив удар по Старобельску в ЛНР. Путин также заявил, что средства массовой информации в Европе и США «ни одного слова» не уделили этой ситуации.

«Ни слова вообще, просто ни одного слова о трагедии в Старобельске, о том, что дети погибли, что целенаправленно убили наших детей. Ни слова вообще, как будто этого не существует. Что это такое? Это средства массовой информации? Нет, это средства массового одурачивания», — заявил он.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа местного педагогического университета.