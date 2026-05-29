Путин: именно политика ЕС привела к тому, что произошло на Украине
Европейская политика привела к тому, что произошло на Украине, считает президент РФ Владимир Путин.
Такое мнение он высказал журналистам.
"Трагедия, которая разворачивается на Украине, это их [стран ЕС] рук дело, это результат их политики. Потому что именно они довели до государственного переворота в Киеве в 2014 году, что привело к необходимости со стороны России защитить крымчан, а затем, не буду вдаваться в детали, много раз об этом говорил, оказать содействие ДНР и ЛНР, которых мы долго не признавали, годами не признавали", - сказал Путин.