Путин прокомментировал заявления о подготовке Европы к войне с Россией

Президент России Владимир Путин назвал бредом заявления европейских политиков о подготовке к войне с Россией. Его слова передает РИА Новости.

«Делается это якобы в связи с агрессивными планами России в отношении Запада и европейских стран. Это вранье», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что у России никогда не было агрессивных намерений в отношении европейских стран. По его словам, западные политики внедряют в свою ежедневную практику стандарт «чем страшнее ложь, тем быстрее в нее поверят».