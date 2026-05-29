Путин назвал ответ России на атаку на Старобельск

Удар российских войск по киевскому региону стал ответом на удар ВСУ по Старобельску. Об этом заявил Владимир Путин в беседе с журналистами во время государственного визита в Казахстан.

По словам президента РФ, освещение теракта в Старобельске стало "позором и кошмаром" европейских СМИ. При этом попытки ВСУ наносить удары по российской территории продолжаются.

"<...> посмотрю иногда и западные каналы, чтобы понять информационное поле, которое там складывается и которым кормят европейского, прежде всего, зрителя. Позор и кошмар. Они просто обманывают своих граждан", – отметил Путин.

Как в ходе своего выступления подчеркнул российский лидер, в стране нужно укреплять систему противовоздушной обороны (ПВО). Это делается и работы в данном направлении будут продолжаться.

Сейчас российские войска наступают по всем направлениям в зоне СВО, однако называть конкретные сроки завершения конфликта на Украине в условиях боевых действий невозможно.

"Ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает нам право говорить о том, что ситуация близится к завершению", – заключил Путин.

ВСУ нанесли удар при помощи БПЛА по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. В тот момент в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник.

В результате украинской атаки погиб 21 ребенок, еще более 60 – пострадали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте.

После этого МИД России рекомендовал иностранцам покинуть Киев, а местным жителям – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, так как Вооруженные силы России начнут наносить удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве.