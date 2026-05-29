$71.0282.64

Путин назвал удар России по киевскому региону ответом на атаку на Старобельск

Москва24

Удар российских войск по киевскому региону стал ответом на удар ВСУ по Старобельску. Об этом заявил Владимир Путин в беседе с журналистами во время государственного визита в Казахстан.

Путин назвал ответ России на атаку на Старобельск
© РИА Новости

По словам президента РФ, освещение теракта в Старобельске стало "позором и кошмаром" европейских СМИ. При этом попытки ВСУ наносить удары по российской территории продолжаются.

"<...> посмотрю иногда и западные каналы, чтобы понять информационное поле, которое там складывается и которым кормят европейского, прежде всего, зрителя. Позор и кошмар. Они просто обманывают своих граждан", – отметил Путин.

Как в ходе своего выступления подчеркнул российский лидер, в стране нужно укреплять систему противовоздушной обороны (ПВО). Это делается и работы в данном направлении будут продолжаться.

Российский посол показал МИД Франции доказательства удара ВСУ по Старобельску

Сейчас российские войска наступают по всем направлениям в зоне СВО, однако называть конкретные сроки завершения конфликта на Украине в условиях боевых действий невозможно.

"Ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает нам право говорить о том, что ситуация близится к завершению", – заключил Путин.

ВСУ нанесли удар при помощи БПЛА по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. В тот момент в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник.

В результате украинской атаки погиб 21 ребенок, еще более 60 – пострадали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте.

После этого МИД России рекомендовал иностранцам покинуть Киев, а местным жителям – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, так как Вооруженные силы России начнут наносить удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве.