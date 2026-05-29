Путин высказался о сроках завершения конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин высказался о сроках завершения СВО. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина, ситуация в зоне ведения боевых действий дает России право говорить, что СВО близится к завершению. При этом, более конкретные сроки он называть отказался — по его словам, это было бы опрометчиво.

«Называть конкретные сроки завершения конфликта на Украине невозможно, я этого делать не буду», — заявил он.

Путин также добавил, что российские войска «каждый божий день» наступают по всем направлениям.

Ранее срок окончания конфликта спрогнозировал Владимир Зеленский.