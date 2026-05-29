Путин напомнил Армении, с чего начался кризис на Украине

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам госвизита в Казахстан заявил, что диалог с представителем Армении по вопросу вступления в ЕС должен строиться исключительно на принципах полной открытости и честности, пишут "Известия".

Как отметил президент России, русский и армянский народ связывают узы дружбы и узы особых отношений на протяжении столетий. И все, что хорошо для армян, приемлемо и хорошо для России.

Лидеры ЕАЭС согласны, что в Армении нужно провести референдум о вступлении в ЕС

По словам Путина, решение о вступлении Еревана в ЕС необходимо принимать, все тщательно посчитав.

Вместе с тем российский лидер напомнил, кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения к Евросоюзу.

Ранее Кремль опубликовал заявление лидеров стран ЕАЭС о ситуации в Армении. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".